Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 15:53

На Украине удивились тактике российских дроноводов

Инструктор ВСУ Черный: дроноводы России могут брать села без личного состава

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские операторы дронов демонстрируют высокую эффективность, беря под контроль населенные пункты с минимальным участием штурмовиков, заявил инструктор ВСУ Антон Черный на украинском YouTube-канале Alpha media. По его словам, это стало возможным благодаря созданию непроходимых «зон поражения».

Есть люди из «Рубикона» на каком-то направлении, они создают такие серьезные kill zone — практически без личного состава могут отбить тот или иной населенный пункт, — отметил он.

Черный также подтвердил, что массированное применение дронов лишает бойцов ВСУ возможности передвигаться. Солдаты вынуждены бороться с жаждой, выжимая влажные салфетки, признался он.

Ранее офицер танкового батальона ВС России с позывным Еж рассказал, что среднестатистический военнослужащий ВСУ, попадающий в плен, — это «обычный работяга», которого мобилизовали прямо с рабочего места и, без должной подготовки, отправили на фронт. По его словам, уже через несколько недель такой солдат оказывается в российском плену.

ВСУ
атаки
ВС РФ
дроны
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пять человек пострадали при ДТП с автобусом на западе Москвы
Дуэйн Джонсон удивил публику своим поведением на премьере фильма
Блогера Маркаряна попросили оставить под арестом
Ученые придумали, как «СССР» спасет россиян от инфаркта и инсульта
Мигранта отправили в колонию за убийство 16-летней давности
Трамп назвал самый худший город на Земле
Мужчина со шпицем устроил протест на башне Кинг-Кросс в Лондоне
В России впервые протестировали импортозамещенный вертолет «Ансат»
Психолог рассказала, почему женщины отходят от искусственной красоты
На стене написано «Жду, надеюсь, верю»: как маньяк насиловал девушек в яме
Врачи назвали продукты, которые помогают убрать жир с живота
В Москве выставили на продажу квартиру по рекордно высокой цене
Раскрыта судьба застрявшей на пике Победы альпинистки Наговициной
В мороз окажутся без газа: Россия, КНР и Монголия подписали приговор Европе
В Кремле ответили на вопрос о войсках КНР на территории Украины
Вучич обратился к Путину с неожиданной просьбой
Вучич раскрыл, от чего не намерена отказываться Сербия
Путин высказался о партнерстве России и Сербии
Педофил в шкуре волонтера: гуманист ездил в Танзанию и насиловал детей
Противные ветра, ливни и холод до +3? Погода в Москве в выходные: что ждать
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.