На Украине удивились тактике российских дроноводов Инструктор ВСУ Черный: дроноводы России могут брать села без личного состава

Российские операторы дронов демонстрируют высокую эффективность, беря под контроль населенные пункты с минимальным участием штурмовиков, заявил инструктор ВСУ Антон Черный на украинском YouTube-канале Alpha media. По его словам, это стало возможным благодаря созданию непроходимых «зон поражения».

Есть люди из «Рубикона» на каком-то направлении, они создают такие серьезные kill zone — практически без личного состава могут отбить тот или иной населенный пункт, — отметил он.

Черный также подтвердил, что массированное применение дронов лишает бойцов ВСУ возможности передвигаться. Солдаты вынуждены бороться с жаждой, выжимая влажные салфетки, признался он.

Ранее офицер танкового батальона ВС России с позывным Еж рассказал, что среднестатистический военнослужащий ВСУ, попадающий в плен, — это «обычный работяга», которого мобилизовали прямо с рабочего места и, без должной подготовки, отправили на фронт. По его словам, уже через несколько недель такой солдат оказывается в российском плену.