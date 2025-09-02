Среднестатистический военнослужащий ВСУ, попадающий в плен, — это «обычный работяга», которого мобилизовали прямо с рабочего места и без должной подготовки отправили на фронт, рассказал офицер танкового батальона ВС России с позывным Еж в интервью Lenta.ru. По его словам, уже через несколько недель такой солдат оказывается в российском плену.

Честно скажу: в плен враг идти не стремится, как принято говорить. По сравнению с 2022 годом ситуация почти не изменилась. А вот качество личного состава у ВСУ просело серьезно, — подчеркнул офицер.

Ранее заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что Вооруженные силы Украины заблокировали выезды из Купянска и принуждают местных жителей к рытью окопов.

Ранее в российских силовых структурах выяснили, что украинские военные не верят в возможность победы ВСУ. В материале уточняется, что об этом свидетельствуют многочисленные видеозаписи с их признаниями: практически в каждом ролике командиры ругают Генштаб ВСУ.