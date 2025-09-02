Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 14:25

ВСУ обвинили в использовании жителей Купянска в качестве живого щита

Харьковская ВГА: ВСУ запретили выезд из Купянска и принуждают жителей к работам

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины заблокировали выезды из Купянска и принуждают местных жителей к рытью окопов, сообщил заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. Он провел брифинг для журналистов, посвященный сложной гуманитарной обстановке в городе, передает ТАСС.

По словам представителя ВГА, город полностью закрыт для въезда и выезда, а украинские военные запрещают ввоз гуманитарной помощи и въезд волонтеров. Медицинская система в Купянске не функционирует, что создает прямую угрозу для жизни наиболее уязвимых категорий граждан.

Он добавил, что боевики пресекают попытки эвакуации мирных жителей, применяя силу, и используют местное население в качестве живого щита для защиты от возможного окружения. Военнослужащие ВСУ размещаются в жилых кварталах, а также принуждают граждан к рытью окопов и траншей для подготовки к уличным боям.

Лисняк рассказал, что на окраинах города солдаты украинской армии сносят жилые дома с помощью взрывчатки, создавая заграждения и улучшая позиции для снайперов и артиллерии. Также в городе фиксируются многочисленные случаи мародерства: военные грабят дома и магазины, вывозя имущество под контролем местной администрации.

Эти действия лишают жителей средств к существованию, усугубляя гуманитарную катастрофу <…> После освобождения города виновные будут привлечены к ответственности, и у них не будет шансов избежать наказания, — подытожил Лисняк.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что операторы FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении боевых задач уничтожили кочующие минометные расчеты ВСУ. Там подчеркнули, что противник также потерял боевые бронированные машины западного производства и пехоту подразделений на Купянском участке фронта в Харьковской области.

Россия
Украина
Харьковская область
ВСУ
Купянск
