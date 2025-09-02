Российские БПЛА обратили в пыль кочующие минометные расчеты ВСУ

Операторы FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении боевых задач уничтожили кочующие минометные расчеты ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что противник также потерял боевые бронированные машины западного производства и пехоту подразделений на Купянском участке фронта в Харьковской области.

В подразделениях созданы маневренные группы операторов БПЛА. Бойцы оснащены самыми современными беспилотниками. Каждый день они выходят на боевые задания. Операторы дронов-камикадзе обследуют линию боевого соприкосновения и при обнаружении сил противника уничтожают цели. Действуют подразделения и днем и ночью, — отметили в МО.

В ведомстве сказано, что беспилотники снаряжаются боеприпасом и движутся в сторону противника. На устройство могут устанавливаться различные виды снарядов — как гранаты, так и выстрелы от гранатометов. Конкретный выбор зависит от поставленной задачи.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что российская армия может полностью освободить Донецкую Народную Республику до конца текущего года. Также, по его словам, переход под контроль всего юга ДНР открывает большие перспективы для продвижения РФ в Днепропетровской и Запорожской областях. Военэксперт предположил, что ближайшие крупные сражения на территории ДНР пройдут в районе Покровска (Красноармейска) и Константиновки.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» информировал, что российские войска проникли в центральные районы Покровска. По его данным, бои уже могут идти в районе железнодорожной станции. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.