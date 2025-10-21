Пленный боец ВСУ раскрыл, как командование минометами борется с дезертирами Боец ВСУ Бондаренко: по украинским дезертирам открывают огонь из минометов

Украинские командиры отдают приказы открывать огонь на поражение по военнослужащим, самовольно оставляющим позиции, сообщил взятый в плен боец ВСУ Иван Бондаренко. По его словам, такие случаи происходят регулярно, включая применение минометов и дронов против дезертиров, передает РИА Новости.

Там отдавались приказы — огонь на поражение, если беглец. <…> Был отдан приказ командованием открывать огонь на поражение. По ним был огонь минометом, дронами, — рассказал военнослужащий.

Ранее полковник запаса Виталий Киселев сообщил о самовольном уходе примерно 1200 военнослужащих 24-й бригады ВСУ за трехмесячный период с августа по октябрь. По его данным, все дезертиры являются уроженцами восточных областей Украины. Эксперт предположил, что ключевой причиной массового оставления позиций мог стать языковой барьер.

Кроме того, согласно данным Генпрокуратуры Украины, за последние 12 месяцев количество случаев самовольного оставления воинских частей вдвое превысило показатели первых 2,5 года кризиса. С февраля 2022 года по соответствующим статьям было возбуждено около 290 тыс. уголовных дел.