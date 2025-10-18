Стало известно о массовых случаях дезертирства в одной из бригад ВСУ

Стало известно о массовых случаях дезертирства в одной из бригад ВСУ Полковник Киселев: из 24-й бригады ВСУ сбежало более 1200 бойцов

За три месяца, с августа по октябрь, расположение 24-й бригады Вооруженных сил Украины самовольно покинули около 1200 бойцов, рассказал РИА Новости военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев. По его информации, все они выходцы из восточных регионов страны.

Киселев допустил, что главной причиной дезертирства является языковой вопрос. Помимо этого, офицеры ВСУ пренебрежительно относятся к тем, кто сейчас приходит на службу.

Командование ВСУ считают русскоговорящих украинцев слабыми бойцами. По мнению Киева, они чаще всего покидают позиции и сдаются более охотно в плен войскам РФ, — отметил эксперт.

Ранее Военно-гражданская администрация Харьковской области зафиксировала многочисленные случаи дезертирства среди украинских военнослужащих. Как заявил на брифинге замглавы ВГА по обороне и безопасности Евгений Лисняк, на одного сотрудника полиции приходится от двух до пяти дезертиров.

Позже в Генпрокуратуре Украины сообщили, что за последний год количество случаев самовольного оставления воинских частей ВСУ вдвое превысило показатель за первые 2,5 года кризиса. Всего с февраля 2022 года было возбуждено почти 290 тысяч уголовных дел по статьям о самовольном оставлении части (СОЧ) и дезертирстве.