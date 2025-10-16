В Харьковской области раскрыли масштабы дезертирства в ВСУ ВГА: на сотрудника полиции в Харьковской области приходится до пяти дезертиров

Военно-гражданская администрация Харьковской области зафиксировала многочисленные случаи дезертирства среди украинских военнослужащих, заявил на брифинге замглавы ВГА по обороне и безопасности Евгений Лисняк. По его словам, на одного сотрудника полиции приходится от двух до пяти дезертиров.

Нагрузка на оперативный блок Нацполиции — в месяц четыре-пять дезертиров, в блоке общественной безопасности — два-три дезертира на одного сотрудника, — заявил Лисняк.

Он уточнил, что в рядах ВСУ наблюдается коллапс боевого духа и управления, проявляющийся в многочисленных отказах выполнять приказы, случаях некомпетентности командиров и дезертирстве. Подтверждением этому служит то, что сотрудники Национальной полиции в тылу сосредоточены не на раскрытии преступлений, а на поиске дезертиров, что стало их главной задачей и приоритетом, подчеркнул Лисняк.

Ранее в Генпрокуратуре Украины сообщили, что за последний год количество случаев самовольного оставления воинских частей ВСУ вдвое превысило показатель за первые 2,5 года кризиса. Всего с февраля 2022 года было возбуждено почти 290 тысяч уголовных дел по статьям о самовольном оставлении части (СОЧ) и дезертирстве. Из них около 90 тыс. дел приходятся на период с января 2022 по сентябрь 2024 года, а оставшиеся 200 тыс. — только за последние 12 месяцев.