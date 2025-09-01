Российские войска вошли в центр Покровска

Российские войска проникли в центральные районы Покровска (Красноармейска) в ДНР, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». По его данным, бои уже могут идти в районе железнодорожной станции. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ситуация на линии боевого соприкосновения развивается стремительно, отметили на канале. В случае подтверждения от Минобороны, можно будет говорить о старте основной стадии сражения. Но пока нет точного понимания, какие силы готов бросить в контратаки главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Авторы отметили, что успешное наступление в центре города определит, останется ли у ВСУ возможность удерживать линию обороны. По их данным, оборона противника может начать «разваливаться по всему району вплоть до Константиновки».

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что российская армия может полностью освободить Донецкую Народную Республику до конца текущего года. Также, по его словам, переход под контроль всего юга ДНР открывает большие перспективы для продвижения РФ в Днепропетровской и Запорожской областях. Военэксперт предположил, что ближайшие крупные сражения на территории ДНР пройдут в районе Покровска (Красноармейска) и Константиновки.