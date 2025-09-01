Военэксперт ответил, когда армия России полностью освободит ДНР

Российская армия может полностью освободить Донецкую Народную Республику до конца текущего года, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Также, по его словам, переход под контроль всего юга ДНР открывает большие перспективы для продвижения РФ в Днепропетровской и Запорожской областях.

Сейчас у нас есть возможность продвигаться в Днепропетровской и Запорожской областях, это очевидно. И это сейчас делается в Днепропетровской области. Нужно думать об освобождении другой части ДНР. И Запорожье, соответственно, — это самое главное. Да, [это открывает большие перспективы для ближайших регионов]. На осеннюю кампанию Генштаб имеет планы, но этого нам никто не скажет. Но я думаю, что есть шанс [освободить ДНР до конца года], — объяснил Дандыкин.

Военэксперт предположил, что ближайшие крупные сражения на территории ДНР пройдут в районе Покровска (Красноармейска) и Константиновки. Также можно ожидать активных боевых действий в Купянске, добавил он.

[Освобождение юга ДНР] будет сказываться на общей обстановке, в том числе и в районе Покровска (Красноармейска), Константиновки. [Там и ожидаются ближайшие крупные сражения] и в районе Купянска в Харьковской области, — подытожил Дандыкин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после освобождения поселка Камышеваха весь юг региона теперь контролируется российскими вооруженными силами. Минобороны РФ ранее сообщило, что за последнюю неделю под контроль армии России перешли населенные пункты Первое Мая, Нелеповка и Камышеваха.