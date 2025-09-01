День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 11:40

Военэксперт ответил, когда армия России полностью освободит ДНР

Военэксперт Дандыкин: армия России может освободить ДНР до конца года

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российская армия может полностью освободить Донецкую Народную Республику до конца текущего года, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Также, по его словам, переход под контроль всего юга ДНР открывает большие перспективы для продвижения РФ в Днепропетровской и Запорожской областях.

Сейчас у нас есть возможность продвигаться в Днепропетровской и Запорожской областях, это очевидно. И это сейчас делается в Днепропетровской области. Нужно думать об освобождении другой части ДНР. И Запорожье, соответственно, — это самое главное. Да, [это открывает большие перспективы для ближайших регионов]. На осеннюю кампанию Генштаб имеет планы, но этого нам никто не скажет. Но я думаю, что есть шанс [освободить ДНР до конца года], — объяснил Дандыкин.

Военэксперт предположил, что ближайшие крупные сражения на территории ДНР пройдут в районе Покровска (Красноармейска) и Константиновки. Также можно ожидать активных боевых действий в Купянске, добавил он.

[Освобождение юга ДНР] будет сказываться на общей обстановке, в том числе и в районе Покровска (Красноармейска), Константиновки. [Там и ожидаются ближайшие крупные сражения] и в районе Купянска в Харьковской области, — подытожил Дандыкин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после освобождения поселка Камышеваха весь юг региона теперь контролируется российскими вооруженными силами. Минобороны РФ ранее сообщило, что за последнюю неделю под контроль армии России перешли населенные пункты Первое Мая, Нелеповка и Камышеваха.

ДНР
СВО
Россия
Украина
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина подрался с сыном и узнал, что дети рождены не от него
Россиянам назвали главный фактор, влияющий на долголетие
Появились детали атаки на российское консульство в Сиднее
Гости музыкального фестиваля в Москве получили необычный подарок
В Приморском крае пошел ко дну прогулочный катер
СБУ не смогла подтвердить российский след в громком убийстве
«Многополярность наступила»: профессор о фото Путина с главами стран ШОС
Франции предрекли мятежи и бунты из-за политики Макрона
Эрдоган дал оценку отношениям с Москвой
В КНДР представили фильм о подвигах корейских солдатов в Курской области
Украинец Забарный впервые рассказал об отношениях с Сафоновым в «ПСЖ»
Эксперты раскрыли причину отказа от четырехдневки в России
Президент России оценил интерес к «Интервидению»
Подросток получил огнестрельное ранение на спортплощадке
Ушел из жизни заслуженный деятель искусств РФ
Печник едва не подорвался в доме советского генерала авиации
Названа главная причина резкого обрушения рейтинга Макрона
Юрист ответил, будут ли штрафовать россиян за будки для бездомных собак
Россию сделали крайней из-за проблем с самолетом главы ЕК
Королевская семья Британии: новости, названы организаторы убийства Дианы
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.