День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 21:17

Пушилин объявил о полном освобождении юга ДНР

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После освобождения поселка Камышеваха весь юг Донецкой Народной Республики теперь контролируется российскими Вооруженными силами, рассказал глава региона Денис Пушилин своем Telegram-канале. Минобороны РФ ранее сообщило, что за последнюю неделю под контроль армии России перешли населенные пункты Первое Мая, Нелеповка и Камышеваха.

Следует отметить, что юг республики, получается, — зона ответственности группировки войск «Восток», — заявил Пушилин.

Глава региона назвал произошедшее действительно важным событием и поблагодарил военнослужащих группировки «Восток». По его словам, они укрепляют свои позиции на территории Днепропетровской области.

Ранее Пушилин сообщил, что украинские военные пытаются удержаться в Шандриголово, опасаясь проблем с логистикой после освобождения села российской армией. По его словам, противник оказывает серьезное сопротивление.

До этого он рассказал, что армия России укрепила свои позиции на Краснолиманском направлении. Пушилин добавил, что обстановка в лесах Серебрянского лесничества полностью контролируется российскими подразделениями. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

ДНР
ВСУ
Денис Пушилин
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились подробности идентификации убийцы экс-секретаря СНБО Парубия
Во Львове снова произошла стрельба
Пушков указал на роль Меркель в крупнейшем миграционном кризисе Европы
Telegram добавил новую функцию для пользователей
Пушилин объявил о полном освобождении юга ДНР
Резня с сектантами, флаг в Купянске: новости СВО вечером 31 августа
Над Черным морем заметили американский дрон-разведчик
Игроки ЦСКА и «Краснодара» затеяли потасовку во время матча РПЛ
Газу могут перевести под протекторат США минимум на 10 лет
В Киеве придумали, как отомстить Израилю за позицию в отношении России
Россияне смогут увидеть невероятное природное явление
«Отзывают к ноге»: экс-депутат Рады о встрече Путина и Зеленского
ВСУ атаковали девять поселков в Белгородской области
Названа страна, поставившая Киеву треть оружия в начале конфликта
Водруженный на телевышку флаг России в Купянске попал на видео
Петросян при смерти? Боли в сердце, проблемы с дыханием: что с юмористом
Сыгравший Путина актер рассказал о своей роли
Мот назвал свой антистресс
Студенты в общежитиях престижного вуза остались без интернета
В Совфеде с иронией отнеслись к идее Литвы заболотить границу
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.