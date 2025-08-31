Пушилин объявил о полном освобождении юга ДНР

После освобождения поселка Камышеваха весь юг Донецкой Народной Республики теперь контролируется российскими Вооруженными силами, рассказал глава региона Денис Пушилин своем Telegram-канале. Минобороны РФ ранее сообщило, что за последнюю неделю под контроль армии России перешли населенные пункты Первое Мая, Нелеповка и Камышеваха.

Следует отметить, что юг республики, получается, — зона ответственности группировки войск «Восток», — заявил Пушилин.

Глава региона назвал произошедшее действительно важным событием и поблагодарил военнослужащих группировки «Восток». По его словам, они укрепляют свои позиции на территории Днепропетровской области.

Ранее Пушилин сообщил, что украинские военные пытаются удержаться в Шандриголово, опасаясь проблем с логистикой после освобождения села российской армией. По его словам, противник оказывает серьезное сопротивление.

До этого он рассказал, что армия России укрепила свои позиции на Краснолиманском направлении. Пушилин добавил, что обстановка в лесах Серебрянского лесничества полностью контролируется российскими подразделениями. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.