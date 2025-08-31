День знаний — 2025
Пушилин объяснил, почему ВСУ «вцепились» в Шандриголово в ДНР

Пушилин: ВСУ пытаются закрепиться в Шандриголово из-за угрозы логистике

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские военнослужащие пытаются закрепиться в Шандриголово, поскольку после освобождения армией России этого села пострадает их логистика, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко. Он отметил, что противник активно сопротивляется.

Шандриголово — населенный пункт, который сейчас находится в центре внимания. Противник там вгрызается, потому что после освобождения данного населенного пункта будет крайне затруднена логистика у врага, — высказался глава ДНР.

Ранее Пушилин сообщил, что российские подразделения закрепились на новых территориях в районе Добропольского направления. По его словам, здесь продолжаются столкновения с украинскими формированиями, в том числе с батальоном «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Он подчеркнул, что бойцам удалось героически занять позиции, и сейчас важно их удержать.

До этого он рассказал, что российская разведывательная группа вошла на территорию Димитрова в Донецкой Народной Республике. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

