31 августа 2025 в 17:12

Стало известно о продвижении ВС России на Добропольском направлении

Пушилин: российские войска удерживают позиции на Добропольском направлении

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Подразделения российских войск заняли новые территории на Добропольском направлении и продолжают удерживать позиции, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко. По его словам, на этом участке фронта ведутся интенсивные бои с украинскими формированиями, включая батальон «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Добропольское направление — <...> наши бойцы героически заняли территорию, важно это удержать. Они перемалывают противника, в том числе и эту нечисть — «Азов» и прочую, которую поперебрасывали на это направление, — поделился Пушилин.

Ранее ВС РФ уничтожили ударную группу «Азова» на Краснолиманском направлении. По данным советника главы ДНР Игоря Кимаковского, в районе сел Карповка, Среднее и Шандриголово ликвидировали 50 наемников и восемь единиц западной бронетехники, включая машины MaxxPro и M113. Он подчеркнул, что атака противника была сорвана, а контроль над участком сохранен. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Позднее Кимаковский сообщил о переброске украинской стороной бойцов «Азова» на Красноармейский участок фронта. Минобороны РФ также не комментировало эту информацию.

ДНР
Денис Пушилин
Азов
ВС РФ
