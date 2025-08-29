День знаний — 2025
29 августа 2025 в 12:34

Ликвидирован ударный кулак «Азова» под Красным Лиманом

ВС России уничтожили 50 бойцов «Азова» и 8 единиц техники у Красного Лимана

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские войска уничтожили ударный кулак бойцов «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на Краснолиманском направлении, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС. По его данным, в районе сел Карповка, Среднее, Шандриголово и Дерилово ликвидированы 50 противников и восемь единиц иностранной бронетехники.

Азов готовил атаку на краснолиманском направлении. В лесах под Карповкой, Среднем, Шандриголово и Дерилово сосредоточил крупную группу боевиков и <...> бронетехники. В результате работы наших дроноводов уничтожены восемь единиц западной бронетехники и 50 боевиков, — отметил Кимаковский.

Он уточнил, что среди уничтоженной техники — два MaxxPro, два БТР М113, один HMMWV и один пикап. Советник также добавил, что атака противника была сорвана, и российские войска сохранили контроль над участком фронта в районе Красного Лимана.

Ранее командир батальона «Ахмат» с позывным Шрам сообщал, что ВСУ отвели элитное подразделение БПЛА Signum в тыл после прорыва российских войск в Серебрянском лесничестве. По его словам, на позициях остались преимущественно подразделения теробороны, укомплектованные мобилизованными.

