31 августа 2025 в 11:19

В ДНР заявили о новой переброске «Азова»

Кимаковский: Украина перебросила «Азов» на Красноармейский участок фронта

ВС Украины ВС Украины Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская сторона направила бойцов «Азова» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) на Красноармейский участок фронта, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Известно, что противник перебросил на Красноармейскую агломерацию запрещенный «Азов», — подчеркнул Кимаковский.

Ранее советник главы ДНР сообщил, что ВС России удалось уничтожить ударный кулак бойцов украинского террористического движения на Краснолиманском направлении. РФ ликвидировала 50 «азовцев» в районе сел Карповка, Среднее, Шандриголово и Дерилово.

Также командир батальона «Ахмат» с позывным Шрам рассказывал, что ВСУ отвели элитное подразделение БПЛА Signum в тыл после прорыва российских войск в Серебрянском лесничестве. По его словам, на позициях остались преимущественно подразделения теробороны, укомплектованные мобилизованными. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

ДНР
Азов
Украина
Игорь Кимаковский
