31 августа 2025 в 12:26

Пушилин объявил о заходе разведгруппы в Димитров ДНР

Российская разведгруппа зашла на территорию Димитрова Донецкой Народной Республики, заявил глава региона Денис Пушилин в интервью военному корреспонденту Андрею Руденко. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Мы видим заход в сам Димитров наших подразделений. На данный момент это разведгруппы, но тем не менее информация об этом есть, — сообщил Пушилин.

Ранее Пушилин подчеркнул, что освобождение территории ДНР от украинских сил является продолжением дела первого главы региона Александра Захарченко. По его словам, память о бывшем руководителе региона связана с единством и стойкостью жителей республики.

Также действующий глава ДНР рассказывал, что полная зачистка Часова Яра от украинских формирований может потребовать нескольких недель. После завершения боевых действий саперные подразделения приступят к очистке территории от взрывоопасных предметов.

До этого стало известно, что бойцы ВДВ регулярно проводят воздушную разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов. Основное внимание уделяется обследованию лесных массивов.

Денис Пушилин
ДНР
ВС РФ
Украина
