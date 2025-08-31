Российская разведгруппа зашла на территорию Димитрова Донецкой Народной Республики, заявил глава региона Денис Пушилин в интервью военному корреспонденту Андрею Руденко. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Мы видим заход в сам Димитров наших подразделений. На данный момент это разведгруппы, но тем не менее информация об этом есть, — сообщил Пушилин.

Ранее Пушилин подчеркнул, что освобождение территории ДНР от украинских сил является продолжением дела первого главы региона Александра Захарченко. По его словам, память о бывшем руководителе региона связана с единством и стойкостью жителей республики.

Также действующий глава ДНР рассказывал, что полная зачистка Часова Яра от украинских формирований может потребовать нескольких недель. После завершения боевых действий саперные подразделения приступят к очистке территории от взрывоопасных предметов.

До этого стало известно, что бойцы ВДВ регулярно проводят воздушную разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов. Основное внимание уделяется обследованию лесных массивов.