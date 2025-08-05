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05 августа 2025 в 08:09

Десантники рассказали о важной работе в Часове Яре

БПЛА каждый день облетают Часов Яр в поисках солдат ВСУ и мирных жителей

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Бойцы 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии проводят регулярные воздушные разведки в Часове Яре, сообщил РИА Новости десантник с позывным Синара. По его словам, это нужно, чтобы найти гражданских или солдат противника. Особое внимание уделяется обследованию лесных массивов.

Часов Яр — противника нигде не наблюдаем, делаем облет, но никого нет. Просматриваем, но никого нет, — сказал военный.

Ранее стало известно, что российские подразделения активно препятствуют попыткам украинских войск закрепить артиллерийские позиции в районе Константиновки. Артиллеристы эффективно подавляют любые перемещения противника.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

До этого военный аналитик Вадим Масликов отметил стратегическое значение взятия под контроль Часова Яра, подчеркнув, что это событие приближает завершающий этап специальной военной операции. Город занимает господствующие высоты, позволяющие контролировать обширные территории, включая Константиновское направление.

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