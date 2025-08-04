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04 августа 2025 в 14:44

Названа стратегическая ценность взятия Часова Яра

Политолог Масликов назвал взятие Часова Яра финальной точкой СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Взятие Часова Яра подвело Вооруженные силы РФ к финальной точке военной спецоперации, заявил эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов в интервью «Царьграду». По его словам, город находится на возвышенностях, имеющих тактическое значение. С этих позиций можно контролировать огнем большие участки местности, включая район Константиновки, подчеркнул политолог.

Мы приходим к финальной точке всей нашей операции, — отметил Масликов.

Политолог объяснил, что удерживаемая ВСУ Константиновка представляет собой укрепленный пункт, который необходимо взять для завершения кампании по полному взятию ДНР. После этого ВС РФ приблизятся к финальной точке СВО — Славянску и Краматорску, где сосредоточены силы противника.

Ранее российский боец с позывным Клинок заявил, что ВСУ больше не могут оказывать сопротивление после взятия Часова Яра. По его словам, установить контроль над крупным городом удалось благодаря слаженным действиям артиллерии, штурмовых групп и других подразделений.

Военный эксперт Юрий Кнутов между тем отметил, что в ближайшей перспективе российскую армию ждут бои в Покровско-Мирноградской и Славянско-Краматорской агломерациях. По его словам, под Покровском уже идут тяжелые сражения.

Часов Яр
СВО
ВС РФ
ДНР
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