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03 августа 2025 в 15:31

Военэксперт ответил, какие трудные сражения ждут армию России в ДНР

Военэксперт Кнутов: в ДНР Россию ждут тяжелые бои за Покровск и Краматорск

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В ближайшей перспективе российскую армию ждут бои в Покровско-Мирноградской и Славянско-Краматорской агломерациях, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, под Покровском уже идут тяжелые сражения.

Есть еще две агломерации, которые надо освободить: Покровско-Мирноградская. Хотя уже сейчас идут бои внутри Покровска — чего не ожидали ни [главком ВСУ Александр] Сырский, ни вся команда [президента Украины Владимира] Зеленского. Освобождение Покровска играет принципиально важную роль. Кстати, там тоже была подорвана шахта противником — уникальная шахта, потому что там были коксующиеся угли. Сейчас Украина вынуждена ввозить уголь из-за границы, чтобы не останавливать свои металлургические предприятия, — отметил Кнутов.

Военэксперт подчеркнул, что продвижение в Краматорске будет более сложным. Город находится на господствующей высоте, пояснил Кнутов.

Более сложной будет агломерация Славянско-Краматорская, причем в первую очередь за Краматорск, так как он находится на господствующей высоте. Его освобождение по сути будет означать автоматическое освобождение Славянска в достаточно короткие сроки. Но пока мы сосредоточены на продвижении наших войск на Часов Яр, Константиновку и Дружковку. После этого у нас появится возможность двигаться с юга на север, на Славянско-Краматорскую агломерацию, — заключил Кнутов.

Ранее Кнутов заявил, что Зеленский мог принять решение сдать Донбасс из-за необходимости усилить оборону в Сумской и Харьковской областях. По его словам, у Вооруженных сил Украины не хватает солдат на Донецком направлении.

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