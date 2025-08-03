В ближайшей перспективе российскую армию ждут бои в Покровско-Мирноградской и Славянско-Краматорской агломерациях, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, под Покровском уже идут тяжелые сражения.

Есть еще две агломерации, которые надо освободить: Покровско-Мирноградская. Хотя уже сейчас идут бои внутри Покровска — чего не ожидали ни [главком ВСУ Александр] Сырский, ни вся команда [президента Украины Владимира] Зеленского. Освобождение Покровска играет принципиально важную роль. Кстати, там тоже была подорвана шахта противником — уникальная шахта, потому что там были коксующиеся угли. Сейчас Украина вынуждена ввозить уголь из-за границы, чтобы не останавливать свои металлургические предприятия, — отметил Кнутов.

Военэксперт подчеркнул, что продвижение в Краматорске будет более сложным. Город находится на господствующей высоте, пояснил Кнутов.

Более сложной будет агломерация Славянско-Краматорская, причем в первую очередь за Краматорск, так как он находится на господствующей высоте. Его освобождение по сути будет означать автоматическое освобождение Славянска в достаточно короткие сроки. Но пока мы сосредоточены на продвижении наших войск на Часов Яр, Константиновку и Дружковку. После этого у нас появится возможность двигаться с юга на север, на Славянско-Краматорскую агломерацию, — заключил Кнутов.

Ранее Кнутов заявил, что Зеленский мог принять решение сдать Донбасс из-за необходимости усилить оборону в Сумской и Харьковской областях. По его словам, у Вооруженных сил Украины не хватает солдат на Донецком направлении.