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05 августа 2025 в 07:53

Боец заявил о попытках ВСУ закрепиться после отхода из-под Часова Яра

Боец Синара: десантники не дают ВСУ закрепиться у Константиновки в ДНР

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Российские бойцы не дают закрепиться артиллерии ВСУ у Константиновки после отхода из-под Часова Яра в Донецкой Народной Республике, заявил в беседе с РИА Новости десантник с позывным Синара. По его словам, артиллеристы 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии буквально сметают противника.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

С контрбатарейной борьбой [у ВСУ] проблемы, им просто не дают стоять, их сметают. Мы им закрепиться не даем, — отметил артиллерист.

Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Взятие города под контроль позволило российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Ранее боец с позывным Клинок рассказал, что ВСУ больше не могут оказывать сопротивление после взятия Часова Яра. Он подчеркнул, что установить контроль над крупным городом удалось благодаря слаженным действиям артиллерии, штурмовых групп и других подразделений.

До этого военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин сообщил, что украинские войска после отступления с позиций начали хаотичные атаки по Часову Яру. По его мнению, эти действия направлены на то, чтобы помешать российским силам закрепиться в городе.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

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