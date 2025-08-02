«Авось попадем»: ВСУ удивили поведением после отступления от Часова Яра

Украинские войска после отступления с позиций начали хаотичные атаки по Часову Яру, сообщил ТАСС военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин. Он подчеркнул, что эти действия направлены на то, чтобы помешать российским силам закрепиться в городе. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Часов Яр был одним из наиболее важных за последнее время укрепрайонов противника на этом участке фронта. Выходя из населенного пункта, противник подтверждает, что они являются террористами: ВСУ после отступления начинают бездумные и бесцельные обстрелы из артиллерии — «авось куда-то попадем», — а также атаки дронами, — рассказал он.

По словам Гагина, в городе уже начали работу силовые структуры. Они занимаются поиском мирных граждан, которым может потребоваться помощь, и ведут борьбу с диверсионно-разведывательными группами ВСУ. В частности, идет поиск схронов с оружием и солдат, пытающихся скрыться под видом мирного населения.

Ранее Гагин предположил, что командование ВСУ, вероятно, покинуло Часов Яр и перебралось в Краматорск. Он уточнил, что в самом городе еще могут оставаться отдельные группы украинских военных. По его словам, в настоящий момент продолжаются мероприятия по их выявлению и задержанию.