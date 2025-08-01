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01 августа 2025 в 08:29

Военный эксперт раскрыл, куда могло сбежать командование ВСУ из Часова Яра

Военный эксперт Гагин: командование ВСУ могло сбежать из Часова Яра в Краматорск

ВС Украины ВС Украины Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командование ВСУ могло сбежать из Часова Яра в Краматорск, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. Он добавил, что отдельные группы украинских военных еще остаются в пределах взятого ВС РФ города, мероприятия по их выявлению продолжаются.

Командование из Часова Яра, скорее всего, вышло в Краматорск, — сказал Гагин.

Ранее Минобороны России сообщило о переходе Часова Яра под контроль российской армии. Операцию провели военнослужащие Южной группировки войск. В ведомстве уточнили, что этот населенный пункт обладает особым оперативно-стратегическим значением, поскольку занимает господствующие высоты, открывающие путь к Славянско-Краматорскому промышленному району и Константиновке.

В пресс-службе Минобороны добавили, что Вооруженные силы Украины в ходе боев за город потеряли порядка 7,5 тысячи бойцов. Помимо этого, украинская армия лишилась там более 60 бронемашин, включая танки.

Комментируя взятие города под контроль ВС РФ, военкор Евгений Поддубный заявил, что российские войска ожидает решающая битва за Донбасс. По его словам, грядущий бой будет тяжелым. Минобороны России эту информацию не комментировало.

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