Глава ДНР рассказал, как продолжается дело Захарченко

Освобождение территории Донецкой Народной Республики от украинских сил является продолжением дела первого главы региона Александра Захарченко, заявил нынешний руководитель ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, память о Захарченко связана с единством и стойкостью жителей республики.

Вспоминая об Александре Захарченко, мы неизменно убеждаемся в том, что сила нашей республики в единстве и сплоченности. Противник хотел нас разобщить, напугать, ослабить, но ничего не вышло. Мы и сейчас продолжаем его дело — освобождая нашу землю, заботимся о мирном и счастливом будущем наших детей, — написал Пушилин.

Политик отметил, что Захарченко ценят за твердость духа и человечность, проявленные в период испытаний. По словам Пушилина, первый глава республики взял на себя тяжелую ответственность за судьбу жителей и региона. Если бы он был жив, то гордился бы восстановлением Донбасса и его возвращением в состав России.

Нам остается только представить, как гордился бы он сегодня, — заключил глава региона.

Ранее российские войска выровняли линию фронта на границе ДНР после освобождения поселка Камышеваха. Советник главы региона Игорь Кимаковский сообщил о переходе под контроль ВС РФ почти всей пограничной территории западной части Донецкой Народной Республики.