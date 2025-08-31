День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 10:09

Глава ДНР рассказал, как продолжается дело Захарченко

Пушилин: освобождение ДНР продолжается как дело Александра Захарченко

Александр Захарченко Александр Захарченко Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

Освобождение территории Донецкой Народной Республики от украинских сил является продолжением дела первого главы региона Александра Захарченко, заявил нынешний руководитель ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, память о Захарченко связана с единством и стойкостью жителей республики.

Вспоминая об Александре Захарченко, мы неизменно убеждаемся в том, что сила нашей республики в единстве и сплоченности. Противник хотел нас разобщить, напугать, ослабить, но ничего не вышло. Мы и сейчас продолжаем его дело — освобождая нашу землю, заботимся о мирном и счастливом будущем наших детей, — написал Пушилин.

Политик отметил, что Захарченко ценят за твердость духа и человечность, проявленные в период испытаний. По словам Пушилина, первый глава республики взял на себя тяжелую ответственность за судьбу жителей и региона. Если бы он был жив, то гордился бы восстановлением Донбасса и его возвращением в состав России.

Нам остается только представить, как гордился бы он сегодня, — заключил глава региона.

Ранее российские войска выровняли линию фронта на границе ДНР после освобождения поселка Камышеваха. Советник главы региона Игорь Кимаковский сообщил о переходе под контроль ВС РФ почти всей пограничной территории западной части Донецкой Народной Республики.

ДНР
Александр Захарченко
Денис Пушилин
освобождения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Казахстан назвал свою сильную сторону
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 августа: где сбои в РФ
Сын Трампа рассказал, решится ли он баллотироваться на пост президента
В МЧС раскрыли площадь масштабного пожара в Балашихе
Наемники ВСУ заскучали в окопах и сорвались на автопробег в Харькове
Футболист «Ростова» отключился на поле в разгар матча
Погода в Москве в воскресенье, 31 августа: жуткий холод вытеснит тепло?
Стало известно, что поссорило главу Нацразведки и ЦРУ
Сталои известно о новых мошеннических схемах, направленных на детей
Извращенец превратил в ад жизнь своей соседки-школьницы
Ураган снес часть крыши у инфекционной больницы в российском городе
Пожар со склада в Балашихе перекинулся на соседние здания
В Одесской области повреждены четыре энергообъекта
Россиянин сломал жене психику регулярными побоями
IT-эксперт ответил, когда нейросети начнут массовую борьбу со старением
Появились детали прощания с Родионом Щедриным
Экспорт алюминия из России в Южную Корею достиг рекордной суммы
Украинский депутат рассказал, в какой просьбе отказали убитому Парубию
Глава ДНР рассказал, как продолжается дело Захарченко
«Мир скоро поймет»: Трамп прервал молчание фотографией с загадочной фразой
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.