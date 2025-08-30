ВС России выровняли линию фронта на границе ДНР и Днепропетровской области

Российские войска выровняли линию фронта на границе ДНР и Днепропетровской области после освобождения поселка Камышеваха, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Под контроль ВС РФ перешла почти вся пограничная территория западной части Донецкой Народной Республики.

Освобождение Камышевахи позволило нашим силам выровнять линию фронта на границе с Днепропетровской областью, — сказал Кимаковский.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ВС РФ нанесли комбинированный удар по военной и промышленной инфраструктуре Украины с применением ракет «Искандер-М/К», «Калибр», Х-101 и беспилотников «Герань-2». По данным канала, также были задействованы стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 и около сотни дронов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого подразделения группировки «Восток» оперативно нейтрализовали несколько диверсионных групп ВСУ возле села Запорожского. По информации бойца 57-й бригады с позывным Алмаз, ВСУ пытались захватить стратегическую дорогу, чтобы перерезать важные логистические маршруты.