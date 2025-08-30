День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 18:38

ВС России выровняли линию фронта на границе ДНР и Днепропетровской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские войска выровняли линию фронта на границе ДНР и Днепропетровской области после освобождения поселка Камышеваха, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Под контроль ВС РФ перешла почти вся пограничная территория западной части Донецкой Народной Республики.

Освобождение Камышевахи позволило нашим силам выровнять линию фронта на границе с Днепропетровской областью, — сказал Кимаковский.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ВС РФ нанесли комбинированный удар по военной и промышленной инфраструктуре Украины с применением ракет «Искандер-М/К», «Калибр», Х-101 и беспилотников «Герань-2». По данным канала, также были задействованы стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 и около сотни дронов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого подразделения группировки «Восток» оперативно нейтрализовали несколько диверсионных групп ВСУ возле села Запорожского. По информации бойца 57-й бригады с позывным Алмаз, ВСУ пытались захватить стратегическую дорогу, чтобы перерезать важные логистические маршруты.

ДНР
Игорь Кимаковский
ВС РФ
освобождения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Течение Рейна унесло жизнь культового артиста
Украинские радикалы заявили о причастности к убийству Парубия
Стало известно, почему китайцы ищут русских жен
Захарова назвала тех, на кого повесят убийство Парубия
«СВО будет продолжена»: доклад Герасимова, новая карта Украины
В клинику жены экс-нападающего сборной России ворвалось «приведение»
Белоусов проинспектировал Военный университет имени Невского
Зеленский рассказал первые подробности убийства Парубия
Трамп раскрыл вероятность саммита России, США и Украины
Трамп раскрыл, какие страны будут гарантировать Украине безопасность
В Египте погибли люди при ЧП на железной дороге
Верблюд парализовал движение автомобилей на юге России
«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» всухую
Подростки-зацеперы напали на водительницу трамвая из-за замечания
Белый дом заподозрил Европу в срыве переговоров по Украине
Получившему страшный удар током подростку пришлось отрезать руку
Посетительница «Крокуса» вспомнила, как муж спас ее во время теракта
Европейским министрам вручили ручки из украинских гильз
ВС России выровняли линию фронта на границе ДНР и Днепропетровской области
В Раде объяснили, о чем свидетельствует убийство Парубия
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.