30 августа 2025 в 11:54

Российские военные рассказали, что происходит в Днепропетровской области

Боец Алмаз: российские войска отбили атаки диверсантов ВСУ под Днепропетровском

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Восток» отразили несколько атак диверсионных групп ВСУ, пытавшихся взять под контроль над дорогой в освобожденном селе Запорожское Днепропетровской области, сообщил боец 57-й бригады с позывным Алмаз. По его словам, которые приводит РИА Новости, украинской армии важно отбить этот населенный пункт, чтобы взять под контроль пути снабжения группировки ВСУ в поселке Камышеваха.

Противник пытается Запорожское отбить, потому что там дорога обеспечения у нас под контролем, и они пытаются отбить диверсионными группами и артиллерией, пытаются оттеснить нас оттуда. В основном ночью пытаются пробраться диверсионные группы, человек 5–10. И они все уничтожены, потому что мы их уже ждем, — поделился Алмаз.

Ранее сообщалось, что в Запорожском военнослужащие ВСУ бросили наемника, оставив его погибать в одиночестве. Иностранец продолжал вести бой в течение двух часов, пока у него полностью не закончились боеприпасы.

До этого стало известно, что российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов в зоне проведения спецоперации, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По данным ведомства, четыре населенных пункта были взяты под контроль в ДНР и два — в Днепропетровской области Украины.

Россия
СВО
Украина
Днепропетровская область
атаки
диверсанты
