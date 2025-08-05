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05 августа 2025 в 09:43

«Потребуется время»: Пушилин назвал сроки полной зачистки Часова Яра от ВСУ

Пушилин: на полную зачистку Часова Яра может уйти несколько недель

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полная зачистка города Часова Яра может занять до нескольких недель, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, после завершения зачистки саперы приступят к разминированию населенного пункта.

Потребуется какое-то время на дозачистку самого города. Но это уже вопрос каких-то дней, может быть, недель, чтобы говорить уже о том, что полностью от врага зачищен данный населенный пункт, — подчеркнул руководитель региона.

Ранее сообщалось, что бойцы 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии проводят регулярные воздушные разведки в Часове Яре. Это нужно, чтобы найти гражданских или солдат противника. Особое внимание уделяется обследованию лесных массивов.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого десантник с позывным Синара рассказал, что ВС РФ не дают закрепиться артиллерии ВСУ у Константиновки после отхода из-под Часова Яра. По его словам, артиллеристы буквально сметают противника.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Денис Пушилин
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