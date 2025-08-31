В ДНР сообщили о важных переменах на Краснолиманском направлении

Российские войска улучшили позиции на Краснолиманском направлении ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в интервью военному корреспонденту Андрею Руденко.

В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Что касаемо Краснолиманского направления, там тоже мы видим улучшение позиций. Мы видим, что и в лесничестве Серебрянском тоже ситуация абсолютно контролируема нашим подразделением, — заявил Пушилин.

Ранее глава региона сообщал о заходе российской разведгруппы в Димитров Донецкой Народной Республики.

В Минобороны никак не комментировали данную информацию.

Также руководитель региона подчеркнул, что освобождение территории ДНР от украинских сил является продолжением дела первого главы ДНР Александра Захарченко. По его словам, память о бывшем руководителе региона связана с единством и стойкостью жителей республики.

Кроме того, Пушилин рассказал, что подразделения российской армии продолжают успешно продвигаться к Константиновке. Он уточнил, что в результате активных действий были освобождены населенные пункты Александро-Шультино, Владимировка, Катериновка и Клебан-Бык.