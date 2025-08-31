День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 17:26

В ДНР сообщили о важных переменах на Краснолиманском направлении

Пушилин: ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении

Фото: Сергей Мирный/РИА Новости

Российские войска улучшили позиции на Краснолиманском направлении ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в интервью военному корреспонденту Андрею Руденко.

В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Что касаемо Краснолиманского направления, там тоже мы видим улучшение позиций. Мы видим, что и в лесничестве Серебрянском тоже ситуация абсолютно контролируема нашим подразделением, — заявил Пушилин.

Ранее глава региона сообщал о заходе российской разведгруппы в Димитров Донецкой Народной Республики.

В Минобороны никак не комментировали данную информацию.

Также руководитель региона подчеркнул, что освобождение территории ДНР от украинских сил является продолжением дела первого главы ДНР Александра Захарченко. По его словам, память о бывшем руководителе региона связана с единством и стойкостью жителей республики.

Кроме того, Пушилин рассказал, что подразделения российской армии продолжают успешно продвигаться к Константиновке. Он уточнил, что в результате активных действий были освобождены населенные пункты Александро-Шультино, Владимировка, Катериновка и Клебан-Бык.

Украина
ДНР
Денис Пушилин
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим маринованные помидоры с характером: с базиликом и корицей
Как упаковать чемодан, чтобы все влезло и не помялось
Эти помидоры пахнут летним садом: рецепт с чесноком и вишневыми листьями
Назван победитель Гран-при Нидерландов «Формулы-1»
Мошенники научились обманывать россиян через сервисы психологической помощи
Как избавиться от мошек в квартире: пошаговая инструкция
Закон о тишине в Тюменской области: режим тишины и покоя граждан
Солю огурцы с хреном и горчицей! Рецепт, который будоражит вкус
Силы ПВО сработали над Брянской областью
Спасительный пенальти вывел «Крылья Советов» на ничью с «Локомотивом»
Среди украинских наемников в Днепропетровской области вычислили сектантов
Mash: скандальная стритрейсерша Багдасарян должна по налогам 1,5 млн рублей
«Берет на себя много»: депутат о заявлениях фон дер Ляйен про Украину
Радиостанция «Судного дня» вышла в эфир перед саммитом СОШ
Яблоки творят чудеса! Соленые огурцы получаются хрустящими
Впавшая в кому пассажирка поезда умерла спустя две недели
Названы симптомы лихорадки чикунгунья, зафиксированной в России
Режим тишины в Хабаровском крае: что нужно знать каждому жителю
Кто такой интроверт: главные признаки и типы личности
В Израиле объявили о ликвидации пресс-секретаря военного крыла ХАМАС
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.