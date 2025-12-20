Новый год-2026
20 декабря 2025 в 19:46

«Грабеж»: в Германии резко высказались о кредите для Украины

JW: кредит ЕС для Украины обеспечат европейцы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Нападение Евросоюза на российские суверенные активы отложено, пишет Junge Welt. В издании отметили, что кредит ЕС для Украины обеспечат европейские налогоплательщики.

Нападение Евросоюза на российские суверенные активы отложено. Однако сам грабеж, похоже, лишь меняет жертву — теперь он нацелен на уровень жизни собственных народов Европы. Именно за их счет брюссельские архитекторы военного финансирования намерены покрыть издержки, — сообщает издание.

Ранее руководитель Института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст заявил, что Европейскому союзу не стоит рассчитывать на возврат запланированного для Украины кредита в размере €90 млрд (8 трлн рублей) ни при каком сценарии. По его словам, обслуживание этого долга в среднесрочной перспективе придется обеспечить за счет сокращения других статей бюджета ЕС, так как приоритеты в Европе изменились, что должно найти отражение и в финансах союза.

До этого сообщалось, что Украине грозит банкротство. По данным МВФ, ей требуется €137 млрд (13 трлн рублей) в 2026–2027 годах. Отмечается, что Киеву необходимо получить всю сумму к весне.

