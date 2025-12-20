Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 19:54

«Тема на плаву»: в Кремле оценили дискуссии вокруг украинских выборов

Песков: дискуссии о выборах на Украине стали реакцией на слова Путина

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дискуссия по выборам на Украине является реакцией на предложение президента России Владимира Путина не наносить удары вглубь страны в период голосования, заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, эта тема сейчас «на плаву».

Тема на плаву. Естественно, это и есть реакция [на выступление Путина], — сказал Песков.

Ранее Путин заявил, что на территории России проживают от 5 млн до 10 млн украинцев. В случае выборов, подчеркнул президент, они должны иметь право на голосование. Лидер отметил, что российские власти не могут пройти мимо этого вопроса, а также напомнил Украине об организации соответствующего процесса.

До этого экс-депутат Верховной рады Игорь Марков выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский проиграет выборы, дав право голоса гражданам страны, которые проживают в России. По его словам, украинские власти не допустят никакого честного народного волеизъявления. Он подчеркнул, что украинские власти считают граждан, уехавших в РФ, предателями и врагами.

Дмитрий Песков
выборы
Украина
Владимир Путин
