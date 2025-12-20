Новый год-2026
20 декабря 2025 в 19:24

Диетический Новый год: салат с говядиной и шпинатом — нужно 20 минут

Давайте приготовим блюдо на Новый год, которое порадует и желудок, и фигуру! Рецепт салата с говядиной и шпинатом — на NEWS.ru.

Первым делом возьмем 400 граммов сочной говяжьей вырезки, нарежем ее тонкими лентами и отправим на сковороду с раскаленным оливковым маслом и веточкой розмарина. Наша задача — быстро обжарить мясо до румяной корочки, сохранив его нежность внутри.

Пока мяско отдыхает, соберем зеленую основу. В большую миску для салата с говядиной отправим 200 граммов пикантной руколы и 150 граммов нежного шпината. Добавим свежий огурец, нарезанный соломкой, и болгарский перец яркими полосками. Теперь очередь сырных кубиков (100 граммов твердого сыра) и горсти грецких орехов (50 граммов) для хруста.

Выкладываем сверху еще теплую, ароматную говядину. И остался последний штрих — соус! Взбиваем три ложки оливкового масла с ложкой яблочного уксуса, чайной ложкой дижонской горчицы, солью и перцем. Поливаем этим соусом салат и перемешиваем. Вуаля! У вас на столе — сытный, сбалансированный и невероятно вкусный салат, идеальный для праздничного низкоуглеводного ужина. Наслаждайтесь каждым легким и ароматным кусочком!

