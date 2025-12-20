Захарова пошутила о пролете «пророссийского» дрона над Киевом Захарова: Украина широко отмечает День работника органов безопасности России

Появление дрона с российским триколором над Киевом стало «празднованием» Дня работника органов безопасности России, отмечаемого 20 декабря, украинской стороной, прокомментировала инцидент представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Она обратила внимание, что руководство Украины подтвердило факт инцидента.

С праздником, с Днем работника органов безопасности. Видим, что отмечают его на Украине широко, — говорится в сообщении.

Ранее над Киевом 20 декабря был замечен квадрокоптер с российским государственным флагом. Личность оператора, запустившего беспилотник с бело-сине-красным полотнищем, остается неустановленной. Воздушная тревога в связи с этим инцидентом не объявлялась.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что пролетевший над Киевом квадрокоптер с российским флагом могли запустить местные жители, лояльные Москве. По его словам, такой акт также способен означать несогласие граждан с политикой президента Украины Владимира Зеленского.