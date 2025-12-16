В Роспотребнадзоре сообщили о случаях смерти от гриппа в России

В Роспотребнадзоре сообщили о случаях смерти от гриппа в России Роспотребнадзор: смертность от гриппа значительно ниже показателей прошлых лет

В России отмечены единичные летальные случаи заболевания гриппом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор. Их число гораздо ниже, чем в прошлые годы, подчеркнули в ведомстве.

На сегодняшний день число заболевших привитых составляет 0,004% от общего числа вакцинированных против гриппа. Данные соотносятся с показателями предыдущих лет и подтверждают эффективность иммунизации. Летальные случаи от гриппа единичны, их количество гораздо меньше, чем в прошлые годы, — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее в российском офисе Всемирной организации здравоохранения назвали гонконгский грипп (Н3N2) доминирующим штаммом гриппа А в России. Там отметили, что в Европе он также распространен: на его долю приходится 80–90% зарегистрированных случаев заболевания.

До этого стало известно, что ученые разработали первую в России тест-систему, которая может выявлять сразу 25 различных вирусов. Отмечается, что она обладает высокой точностью, позволяет врачам быстро ставить диагноз и начинать лечение. Все компоненты производятся в России, что делает диагностику доступной и независимой от зарубежных поставок, резюмировали в Роспотребнадзоре.