Мать вырезала из живота беременной от отчима дочери ребенка В США мать и отчим вырезали нерожденного ребенка из живота дочери

В США 22-летняя Ребекка погибла после того, как мать и отчим нанесли ей смертельные раны, вырезав нерожденного ребенка из ее живота, передает New York Post. Ее бездыханное тело нашли в лесу Мичигана. Отцом ребенка был сам отчим, насиловавший падчерицу.

На 38-й неделе беременности Ребекку вывезли в лес. Там отчим приставил нож к ее горлу, а мать совершила задуманное. Девушка скончалась на месте. Младенца положили в мусорный пакет и бросили в бак рядом с их домом.

Предполагается, что мотивом для совершения преступления стало желание матери родить еще одного ребенка. Поскольку мужчина был в списке сексуальных преступников, пара не могла усыновить ребенка из приюта. Обоих участников дела взяли под стражу.

Ранее жительница Шатровского округа Курганской области была признана виновной в убийстве 13-летней девочки. В ночь с 18 на 19 июня 2025 года женщина в состоянии опьянения избила и задушила девочку. Суд приговорил ее к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также ограничил свободу на один год.