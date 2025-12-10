Женщина получила 12 лет колонии за жестокое убийство ребенка знакомой Суд приговорил жительницу Курганской области к 12 годам за убийство ребенка

Жительница Шатровского округа получила 12 лет колонии за убийство 13-летней девочки, сообщает Следственное управление СК России по Курганской области. В ночь с 18 на 19 июня 2025 года 55-летняя женщина, находясь в состоянии опьянения, избила и затем задушила дочь хозяйки дома, в котором гостила.

Приговором Курганского областного суда женщине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на один год, — говорится в сообщении.

