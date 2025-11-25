День матери
25 ноября 2025 в 17:48

Трое годовалых детей получили переломы черепа в доме малютки в Якутии

Трое годовалых детей госпитализированы с переломами черепа после инцидента в доме малютки в Якутии, сообщает Sakhaday.ru. По предварительной информации, дети получили травмы в результате падения с кровати из-за ребенка с умственным расстройством.

Инцидент произошел 24 ноября. Региональная прокуратура проводит проверку. Устанавливаются детали и обстоятельства случившегося, на место выехал прокурор Виктор Умеренко.

Надзорное ведомство даст оценку обеспечению безопасности детей в учреждении, а также действиям уполномоченных лиц. Меры прокурорского реагирования будут приняты по результатам проверки.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае возбуждены уголовные дела об истязаниях и неисполнении родительских обязанностей в отношении 32-летнего мужчины. Следствие установило, что безработный местный житель пытал электрошокером 10-летнюю дочь и 8-летнего сына, ставил их на горох и избивал. Отец воспитывал детей в одиночку после смерти супруги от ковида. Дети проходят восстановление в реабилитационном центре. Представители прокуратуры района закупили необходимые вещи и привезли им игрушки.

