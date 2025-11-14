Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 13:21

Семиклассник умер на перемене из-за пирожка

В Кабардино-Балкарии семиклассник подавился пирожком на перемене и умер

Семиклассник подавился пирожком во время перемены и умер, сообщает Telegram-канал SHOT. По его сведениям, трагедия произошла возле школы № 3 в городе Нарткала в Кабардино-Балкарии. На перемене 13-летний мальчик решил купить себе перекус в ближайшем ларьке.

Пока он шел обратно на занятия, поперхнулся и потерял сознание. Сотрудники учебного заведения были поблизости и попытались оказать ребенку первую помощь, а также вызвали бригаду скорой помощи. Однако школьника спасти не удалось. Предварительно, он умер от асфиксии. Информацию о произошедшем подтвердили в СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике.

Проводится доследственная проверка по факту гибели учащегося в одной из общеобразовательных школ города Нарткала. Учащийся седьмого класса 2012 года рождения во время приема пищи потерял сознание. Несмотря на попытки сотрудников школы оказать первую помощь, ребенок скончался, — отметили в ведомстве.

До этого житель Греции едва не умер, решив съесть огромный бургер целиком. В рамках популярного в соцсетях челленджа мужчина попытался проглотить блюдо, не откусывая и не прожевывая его. В результате он начал задыхаться. Сейчас пострадавший находится в больнице на аппарате ИВЛ.

