14 ноября 2025 в 12:10

Бургер едва не убил мужчину и его мозг из-за челленджа в соцсетях

В Греции мужчина решил проглотить бургер целиком и чуть не умер

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель Греции едва не умер, решив съесть огромный бургер целиком, пишет Greek Reporter. В ходе эксперимента мужчина попытался проглотить блюдо, не откусывая и не жуя его. Однако в результате у него произошла мгновенная блокировка дыхательных путей.

Приемом Геймлиха для помощи мужчине никто не владел, чтобы предотвратить сложившуюся ситуацию и оказать ему своевременную помощь. Грек попал в больницу в состоянии клинической смерти. По данным источника, далее произошло повреждение головного мозга и внутренних органов.

Пациент остается в реанимации клиники в Афинах, медики подключили его к аппарату ИВЛ. Врачи оценивают состояние пациента как крайне тяжелое. Свой поступок мужчина совершил на фоне опасного челленджа из соцсетей.

Ранее американка Саманта Рамсделл, которую считают обладательницей самого большого рта среди женщин, побила новый рекорд. Она поразила интернет-пользователей способностью проглатывать целые блюда за один раз, но некоторые допустили, что это сгенерировал ИИ.

