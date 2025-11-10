Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Женщина с самым большим ртом в мире побила новый рекорд

Американка с самым большим ртом в мире начала проглатывать блюдо за один укус

Саманта Рамсделл Саманта Рамсделл Фото: Социальные сети

Американка Саманта Рамсделл, которая заслужила титул обладательницы самого большого рта среди женщин, побила новый рекорд, пишет Metropoles. На этот раз она поразила пользователей Сети способностью проглатывать целые блюда за один укус.

Видеоролики Рамсделл вызывают бурные обсуждения. Один из пользователей в шутку предположил, что ее стоматолог, «должно быть, обожает ее визиты», тогда как другой выразил сомнения в подлинности контента, предположив, что видео могли создать с использованием искусственного интеллекта.

Карьера Рамсделл в интернете началась в 2019 году — у нее было всего около 300 подписчиков, и она публиковала в основном песенные и юмористические ролики. Однако во время пандемии ее контент и пародии стали вирусными, особенно те, где она демонстрировала уникальные возможности своего рта.

В одном из интервью Саманта призналась, что в прошлом она комплексовала из-за своей особенности. Однако со временем она смогла принять и полюбить свою уникальность. В итоге ее аудитория в социальных сетях выросла более чем до полумиллиона подписчиков.

Ранее стало известно, что съемки эпизода для седьмого сезона американского кулинарного шоу пройдут в Москве и Новосибирске. Каждый выпуск программы предполагает визит ведущего в рестораны разных стран.

