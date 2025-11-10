Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 11:10

Известное американское кулинарное шоу снимет спецвыпуск в российском городе

Американское кулинарное шоу From Scratch проведет съемки в Новосибирске и Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Съемки эпизода для седьмого сезона американской кулинарной программы From Scratch пройдут в Москве и Новосибирске, заявил кинопродюсер Стивен Мао в разговоре с ТАСС. Он пояснил, что каждый выпуск шоу предполагает визит ведущего в рестораны различных государств, сотрудничество с шеф-поварами и разработку совместного с ними эксклюзивного меню.

В 2026 году мы планируем снимать здесь несколько новых проектов. Первый — эпизод седьмого сезона кулинарного шоу «From Scratch», создателем и ведущим которого является Дэвид Москоу. Так совпало, что его фамилия действительно переводится на русский как «Москва», — указал продюсер.

Мао уточнил, что российская часть проекта в Новосибирске будет сниматься на площадке ресторана «СибирьСибирь». Производство эпизода будет осуществляться совместно американскими и российскими специалистами. Продюсером данной серии выступит народный артист Российской Федерации Евгений Герасимов.

Ранее пользователи социальных сетей обвинили телеведущую Анастасию Ивлееву в копировании формата ее шоу «Чегеря» с британской программы «Ферма Кларксона». Пользовательница Гульнара отметила значительное сходство между видеоформатами, включая отдельные кадры. По мнению Гульнары, Ивлеева напоминает «гопника» из-за постоянного употребления нецензурной лексики. Также пользовательница назвала ограниченным словарный запас ведущей.

США
шоу
телепередачи
телевидение
Москва
Новосибирск
