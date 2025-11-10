Известное американское кулинарное шоу снимет спецвыпуск в российском городе Американское кулинарное шоу From Scratch проведет съемки в Новосибирске и Москве

Съемки эпизода для седьмого сезона американской кулинарной программы From Scratch пройдут в Москве и Новосибирске, заявил кинопродюсер Стивен Мао в разговоре с ТАСС. Он пояснил, что каждый выпуск шоу предполагает визит ведущего в рестораны различных государств, сотрудничество с шеф-поварами и разработку совместного с ними эксклюзивного меню.

В 2026 году мы планируем снимать здесь несколько новых проектов. Первый — эпизод седьмого сезона кулинарного шоу «From Scratch», создателем и ведущим которого является Дэвид Москоу. Так совпало, что его фамилия действительно переводится на русский как «Москва», — указал продюсер.

Мао уточнил, что российская часть проекта в Новосибирске будет сниматься на площадке ресторана «СибирьСибирь». Производство эпизода будет осуществляться совместно американскими и российскими специалистами. Продюсером данной серии выступит народный артист Российской Федерации Евгений Герасимов.

