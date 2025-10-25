Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 19:33

В Госдуме предупредили о травмоопасном тренде среди подростков

Останина обратила внимание на опасный тренд под названием «разбиватель черепа»

Нина Останина Нина Останина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нина Останина, возглавляющая комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, выразила обеспокоенность в связи с распространением в России опасного подросткового тренда под названием «разбиватель черепа» (skull breaker challenge), передает Lenta.ru. Цель челленджа состоит в том, чтобы двое участников выбивали ноги третьего человека в момент его прыжка, заставляя его упасть на землю.

Депутат предложила несколько способов, которые помогут предотвратить увлечение детей этим челленджем. Она считает, что нужно начать с родителей, рассказывая им о новой опасности для их детей. Останина также подчеркнула важность обсуждения этой темы в рамках программы «Разговоры о важном» в школах, привлекая известных спортсменов, которые могли бы предупредить об опасности такого неспортивного увлечения. Депутат отметила, что информировать о рисках должны не только родители и образовательные учреждения, но и инфлюенсеры, которые оказывают значительное влияние на мнения подростков и молодежи.

Ранее сообщалось, что в Китае набирает популярность необычный способ проверки партнеров среди девушек: они используют искусственный интеллект для создания изображений, на которых якобы приютили бездомных людей. Мужчины, увидев такие фото, часто звонят в полицию, что приводит к росту числа ложных вызовов.

