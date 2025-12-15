В Сумской области раздался взрыв

Взрыв прогремел в городе Ахтырка Сумской области Украины, сообщает украинский телеканал «Общественное». Журналисты указали, что, согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области звучит воздушная тревога.

Других подробностей в материале не приводится. Также неизвестно, есть ли разрушения в связи с хлопком, местные власти не комментировали информацию.

Накануне, 13 декабря, глава городской военной администрации Одессы Сергей Лысак заявил, что значительная часть города лишилась отопления и водоснабжения. Тогда Кипер проинформировал, что в результате массированного ракетного удара были повреждены объекты энергетики.

Ранее сообщалось, что жители поселка Крюковщина в Киевской области Украины перекрыли дорогу, протестуя против длительных отключений электричества. Населенный пункт остается без света уже двое суток.

До этого украинское Минэнерго сообщало о повреждении энергетических объектов в восьми областях — Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской.Кроме того, по всей Украине ввели почасовые графики отключений.