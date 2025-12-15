В Финляндии рассказали об укреплении обороны на востоке НАТО из-за России

Восточные страны блока НАТО во вторник, 16 декабря, обсудят возможные действия по укреплению обороны из-за опасения якобы исходящей от России угрозы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление премьер-министра Финляндии Петтери Орпо. Обсуждения пройдут в рамках саммита «Восточный фланг» в Хельсинки.

Россия представляет угрозу сегодня, завтра и в долгосрочной перспективе, — высказал мнение политик.

Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать представители Швеции, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что генсек НАТО Марк Рютте, заявляя о важности подготовки Альянса к войне с Россией, говорит от лица поколения, которое забыло об ужасах Второй мировой войны. Так он прокомментировал призыв генсека «готовиться к войне такого масштаба, в которой сражались наши деды и прадеды».

До этого Рютте заявил, что европейские страны должны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми «сражаться с русскими». Он отметил, что речь идет о якобы возможности нападения России на ЕС.

Также президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа, США и Украина стремятся до Рождества достичь какого-либо решения по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, развязка ближе, чем когда-либо за минувшие четыре года.