Школьник проглотил петарду ради странного челленджа

В польском городе Гожув-Велькопольский 11-летний школьник сознательно проглотил петарду, стремясь повторить опасный челлендж из социальных сетей, пишет Wiadomości. Пиротехническое устройство не сдетонировало в пищеварительном тракте ребенка.

Медики после тщательного обследования и консилиума врачей решили отказаться от хирургического вмешательства, ожидая естественного выхода инородного предмета. В настоящее время мальчик продолжает находиться под постоянным медицинским наблюдением в больнице.

Ранее в Морозовской больнице врачи выполнили сложную операцию ребенку, проглотившему 38 магнитных шариков. Инородные предметы локализовались в нижней части брюшной полости. По словам заведующего хирургическим отделением Павла Мордвина, хирургическое вмешательство продолжалось около двух часов, после чего маленький пациент находился под наблюдением в реанимации четыре дня.

В Новосибирске медики оказали экстренную помощь местному жителю, случайно проглотившему саморез во время ремонтных работ. Мужчина держал крепежный элемент во рту, когда произошел несчастный случай. Врачи отмечали высокий риск повреждения пищевода, что потребовало срочной госпитализации.