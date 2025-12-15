Программа льготных перелетов в России расширилась до 25 направлений

Авиакомпания «Аэрофлот» впервые объявила о расширении федеральной программы льготных билетов на перелеты, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Отмечается, что теперь субсидированные тарифы будут действовать на 25 маршрутах по всей России.

Аэрофлот открывает продажу авиабилетов по субсидированным тарифам на 2026 год. Впервые география субсидируемых государством перелетов расширяется до 25 направлений, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что в пиковый период зимнего сезона группа «Аэрофлот» традиционно увеличит число рейсов на Дальний Восток. К уже существующему расписанию добавятся еще 24 рейса. Такое решение принимается ежегодно в связи с повышенным спросом на перелеты в праздничный период в города ДФО.

До этого компания «Аэрофлот» запустила продажу дополнительных услуг в чат-боте. Виртуальный помощник пригодится пассажирам авиакомпании, которые хотят оформить и оплатить место багажа и перевозку животных.

Кроме того, в авиакомпании запустили продукт под названием «Бизнес-проездной» для пассажиров, которые часто летают. Путешественники смогут заранее оформить от 12 до 20 рейсов в эконом- или бизнес-классе на срок от трех до шести месяцев и летать по внутренним направлениям. Проездной оформляется онлайн на сайте или в приложении. Использовать его можно спустя три дня после оформления.