03 декабря 2025 в 18:37

«Аэрофлот» запустил «Бизнес-проездной» для частых перелетов

Фото: Пресс-служба ПАО «Аэрофлот», автор Алексей Переславцев
На рынке авиаперевозок появилась новая услуга. «Аэрофлот» запустил продукт под названием «Бизнес-проездной» для пассажиров, которые часто летают. Путешественники смогут заранее оформить от 12 до 20 рейсов в эконом- или бизнес-классе на срок от трех до шести месяцев и летать по внутренним направлениям. Проездной оформляется онлайн на сайте или в приложении. Использовать его можно спустя три дня после оформления.

Данный продукт отличается гибкими условиями для пассажиров. В отличие от «Делового проездного», который предлагает компания, он включает различные направления, а не только перелеты «туда и обратно» по выбранному маршруту. Всего доступно шесть маршрутных пакетов: от пакета «Шаттл» для полетов между Москвой и Санкт-Петербрга до пакета XL, который включает 42 города и 122 направления. На стоимость поездки не повлияют ни дата, ни высокий спрос, так как цена фиксируется в момент приобретения проездного.

На сайте можно выбрать проездные на 12 полетов со сроком действия три месяца или на 20 полетов на шесть месяцев. В эконом-классе доступны тарифы как с багажом, так и без него. Тем временем в бизнес-классе можно выбрать тарифы только с багажом.

Бизнес-проездной позволит корректировать планы, так как забронированную поездку можно перенести онлайн, но не позднее чем за 45 минут до вылета. Посмотреть баланс и внести изменения можно через личный кабинет «Мой проездной» на сайте «Аэрофлота».

Участники программы «Аэрофлот Бонус», пользующиеся «Бизнес-проездным», получат за полеты от 100% до 150% миль. Компания ожидает, что данный продукт станет популярным среди пассажиров, которые часто летают в разные города России как в деловых, так и в личных целях.

Ранее стало известно, что в пиковый период зимнего сезона группа «Аэрофлот» традиционно увеличит число рейсов на Дальний Восток. К уже существующему расписанию добавятся еще 24 рейса. Такое решение принимается ежегодно в связи с повышенным спросом на перелеты в праздничный период в города ДФО.

