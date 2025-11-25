«Аэрофлот» расширяет функционал чат-бота

Компания «Аэрофлот» запустила продажу дополнительных услуг в чат-боте. Теперь виртуальный помощник пригодится пассажирам авиакомпании, которые хотят оформить и оплатить место багажа до 23 кг или до 32 кг, перевозку животного в багажном отсеке или в салоне самолета. Бот моментально реагирует на сообщения и уже оказывает поддержку по разным запросам. Так, можно самостоятельно оперативно и бесплатно переоформить билет в случае переноса или отмены рейса, бесплатно переоформить билет по программе Шаттл, подобрать удобный рейс, уточнить расписание и узнать информацию об услугах.

Фото: Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»

Благодаря интегрированной модели ИИ цифровой помощник самостоятельно работает с базой знаний сайта Аэрофлота и может моментально дать ответы на частые вопросы путешественников — например, как провезти спортивное снаряжение или заказать люльку для младенца. Каждый запрос совершенствует сценарии ответов и делает их более полезными и точными.

Цифровой помощник доступен также в мобильном приложении на Android и PWA-приложении на iOS. Чат-бот на основе искусственного интеллекта был запущен на сайте Аэрофлота в октябре 2024 года. Начать диалог с ним можно со стартовой страницы сайта. Пилотная версия чат-бота постоянно дорабатывается, а ее функционал расширяется. Согласно статистике авиакомпании, в среднем к виртуальному помощнику за месяц обращается до 170 тыс. пользователей. За первый год чат-бот отработал 2,7 млн обращений.

