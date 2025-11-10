Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 ноября 2025 в 14:42

В Московский зоопарк привезли двух спасенных амурских тигриц

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Компания «Аэрофлот» доставила двух спасенных тигриц из Хабаровска в Москву по просьбе Центра «Амурский тигр», сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика. В столицу переехали две самки, отловленные в конце 2024 года. Одна из них уже взрослая, а другая — совсем молодая: ей всего около 18-20 месяцев.

«Аэрофлот» доставил двух амурских тигриц рейсом SU1713 от 9 ноября из Хабаровска в Москву. Перевозку осуществили по просьбе Центра «Амурский тигр». Новое место жительства хищниц — Московский зоопарк, где они станут участницами программы сохранения амурского тигра в неволе, — отметили в компании.

Самок отловили вблизи населенных пунктов Хабаровского края. У взрослой тигрицы ветеринары диагностировали патологию позвоночника. Молодую особь взяли под опеку вместе с раненой матерью и братом, которого в сентябре 2025 года уже перевезли в Казанский зооботанический сад.

Ранее стало известно, что в Новосибирском зоопарке в возрасте 20 лет умер амурский тигр Максимус. Долгое время он был в паре с самкой Лапой. Они оставили потомство из 12 тигрят. Сейчас их дети живут в самых разных городах и странах.

тигры
Хабаровский край
Московский зоопарк
животные
