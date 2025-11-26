В Приморье разбираются в причинах гибели почти 40 баранов

Массовая гибель баранов произошла на ферме в поселке Нежино Приморского края, сообщил генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. По его словам, которые приводит РИА Новости, всего нашли тела 37 животных. Предполагается, что в поселок мог зайти тигр, который и убил скот.
Мертвые бараны подтвердились. 37 штук. Сейчас взяли четырех выборочно на вскрытие. К вечеру будет понятно, что произошло. Специалисты охотнадзора Приморского края разбираются в ситуации, — сказал Арамилев.
Ранее в Индии тигр напал на пожилую пастушку и убил ее. Хищник оторвал 65-летней женщине голову. Она пасла коз у берега реки, когда внезапно на нее напал зверь. Тигр нанес женщине смертельные травмы и начал поедать ее тело.
До этого в Индии бенгальский тигр выволок мужчину из лодки и растерзал его. Погибший вместе со знакомыми отправился ловить крабов в мангровом лесу Сундарбан. Сотрудники департамента лесного хозяйства объяснили агрессивное поведение хищника брачным периодом.