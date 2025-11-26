День матери
26 ноября 2025 в 16:56

В Приморье разбираются в причинах гибели почти 40 баранов

На ферме в Приморском крае погибли сразу 37 баранов

Фото: Wulf Pfeiffer/dpa/Global Look Press
Массовая гибель баранов произошла на ферме в поселке Нежино Приморского края, сообщил генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. По его словам, которые приводит РИА Новости, всего нашли тела 37 животных. Предполагается, что в поселок мог зайти тигр, который и убил скот.

Мертвые бараны подтвердились. 37 штук. Сейчас взяли четырех выборочно на вскрытие. К вечеру будет понятно, что произошло. Специалисты охотнадзора Приморского края разбираются в ситуации, — сказал Арамилев.

Ранее в Индии тигр напал на пожилую пастушку и убил ее. Хищник оторвал 65-летней женщине голову. Она пасла коз у берега реки, когда внезапно на нее напал зверь. Тигр нанес женщине смертельные травмы и начал поедать ее тело.

До этого в Индии бенгальский тигр выволок мужчину из лодки и растерзал его. Погибший вместе со знакомыми отправился ловить крабов в мангровом лесу Сундарбан. Сотрудники департамента лесного хозяйства объяснили агрессивное поведение хищника брачным периодом.

Приморье
Приморский край
фермы
животные
скот
бараны
тигры
