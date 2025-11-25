День матери
25 ноября 2025 в 09:41

Тигр выволок ловца крабов из лодки и растерзал его

В Индии бенгальский тигр напал на ловца крабов и растерзал его

Полиция Индии Полиция Индии Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Индии бенгальский тигр выволок мужчину из лодки после ловли крабов и растерзал его, сообщил портал News Arena India. Сотрудники департамента лесного хозяйства объяснили агрессивное поведение хищника брачным периодом.

Отмечается, что мужчина вместе со знакомыми отправился ловить крабов в мангровом лесу Сундарбан. Когда они причалили к берегу, перед ними внезапно появился бенгальский тигр. Хищник напал на мужчину, его приятели не смогли помочь. Позднее специалисты из департамента лесного хозяйства обнаружили останки жертвы хищника.

Ранее в индийском заповеднике Пилибхит тигр напал на справлявшего нужду 40-летнего фермера. Специалисты установили фотоловушки, чтобы поймать хищника.

До этого в Индии лесники поймали тигра-людоеда, который растерзал трех человек за две недели в нескольких деревнях штата Карнатака. Им оказался 13-летний хищник, который из-за возраста уже не мог охотиться на травоядных животных и потому переключился на людей.

В конце октября тигр вышел на дорогу в районе села Подъяпольского в Приморском крае и перегородил водителям дорогу на заправку. Водителю не удалось прогнать его, даже посигналив.

Индия
тигры
нападения
крабы
лодки
