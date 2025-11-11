Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 09:41

В Индии поймали «чудовище», державшее в страхе несколько деревень

В Индии поймали тигра-людоеда, который растерзал трех человек за две недели

Фото: Debajyoti Chakraborty/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Индии лесники поймали тигра-людоеда, который растерзал трех человек за две недели в нескольких деревнях штата Карнатака, сообщает The Indian Express. По информации издания, им оказался 13-летний хищник, который из-за возраста уже не мог охотиться на травоядных животных и потому переключился на людей.

Тигр, предположительно растерзавший трех человек в Карнатаке, был пойман лесным департаментом поздним вечером субботы. <…> Животному было 12–13 лет, его зубы были стерты. Поскольку он не мог охотиться на травоядных, он заходил в деревни и нападал на людей и скот, — говорится в материале.

Последней жертвой нападения тигра стал 35-летний житель деревни, расположенной вблизи заповедника Бандипур. Мужчина погиб в пятницу, 7 ноября, — за день до поимки животного. Он стал третьим погибшим с 26 октября.

После поимки дикой кошки инспекторы собираются разбить лагерь вблизи районов, где, по сообщениям местных, наблюдаются перемещения тигров. Они должны выяснить, причастны ли другие хищники к нападениям на людей и домашний скот.

Ранее сообщалось, что тигр вышел на дорогу в районе села Подъяпольского в Приморском крае и перегородил водителям дорогу на заправку. Водителю не удалось прогнать его, даже посигналив.

Индия
тигры
нападения
животные
