10 декабря 2025 в 11:32

Фотоловушка в Приморском крае засняла тигренка в лесу

Фото: Bernd Zoller/imageBROKER/Global Look Press
В объектив фотоловушки на территории Приморского края попал детеныш амурского тигра, сообщила пресс-служба заповедника «Земля леопарда». Возраст тигренка составляет менее одного года.

Сотрудники заповедника объяснили, что в таком возрасте молодые особи обычно не отходят далеко от матери. Однако сотрудникам заповедника удалось зафиксировать на видеокадрах момент его самостоятельной прогулки.

Ранее в одном из лесных массивов Новой Москвы фотоловушка зафиксировала редкое животное — лесную куницу. Этот вид занесен в Красную книгу Москвы и имеет вторую категорию редкости. Каждая куница активно защищает свою территорию. За ночь она может преодолеть более 10 километров. Основу ее питания составляют различные грызуны, птицы и насекомые. В конце летнего сезона и осенью куницы также охотно поедают ягоды.

До этого в Калининградской области в естественную среду обитания были выпущены три филина. Эти птицы также находятся под охраной и внесены в Красную книгу. Как сообщил Росприроднадзор, их отпустили в болотистой местности, которая хорошо подходит для данного вида. Филины появились на свет весной 2025 года в местном клубе любителей соколиной охоты.

